S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 3960-4110п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, вероятно, в диапазоне 3960-4110 пунктов, полагает аналитик аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 восстановился до локальных максимумов сентября за счет ралли в акциях технологических компаний и поднялся выше 200-дневной скользящей средней. RSI развернулся в сторону зоны перекупленности, однако MACD по-прежнему указывает на паритет "быков" и "медведей". Граница нисходящего канала становится основным уровнем сопротивления, пробой которого может открыть возможность для краткосрочного роста до 4150 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

Эксперт инвесткомпании обращает внимание на выступление Председателя ФРС, который намекнул, что темпы ужесточения ДКП в декабре могут быть замедлены, поскольку с учетом отложенного сдерживающего инфляцию эффекта это позволит снизить риск чрезмерного давления на экономику. Соответствующее заявление главы регулятора привело к повышению оценки вероятности подъема ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании FOMC. Джером Пауэлл отметил признаки замедления товарной инфляции и вероятность ослабления ценового давления на рынке жилья в конце следующего года, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.