Рубль может завершить текущий год в диапазоне 64-66 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Рубль может завершить текущий год в диапазоне 64-66 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль по итогам ноября укрепился к доллару (после ослабления в октябре), второй месяц подряд подешевел относительно евро, а также ослаб против китайского юаня, - констатирует эксперт. - Утром в четверг, 1 декабря, российская валюта пыталась сохранять устойчивость относительно доллара, но продолжала слабеть против евро и юаня. Позитивная динамика цен на нефть в преддверии решения ОПЕК+ по объемам добычи (в ближайшие выходные) оказывает рублю поддержку, если говорить о динамике к доллару".

По оценкам Шульгина, рубль к доллару к концу 2023 года подорожает до 74 руб./$1. В середине следующего года котировки в паре USD/RUB могут превысить 72-73 руб./$1. Текущий год курс может завершить в диапазоне 64-66 руб./$1.

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