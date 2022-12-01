Индекс Hang Seng может вырасти до 20900п и выше в 2023г - BCS Express

Индекс Hang Seng в целом может вырасти до 20900 пунктов и даже выше в 2023 году в отсутствие значимых негативных событий, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в четверг продолжил рост на фоне смягчения политики "нулевой терпимости" к COID-19 в КНР и заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла о потенциальном замедлении темпов повышения процентных ставок. Бенчмарк выполнил максимальную цель разворота (19200 пунктов), формировавшегося с начала квартала. Прогноз данный на IV квартал относительно Hang Seng себя оправдал. С точки зрения технической картины, моделей и индикаторов сантимента индексу необходимо уходить в коррекцию. Скорее всего, это и произойдет, если не появится дополнительных драйверов, например, решится вопрос с листингом на американских площадках. В 2023 году, если не произойдет значительных негативных макрособытий, Hang Seng продолжит рост (как минимум до первой цели в районе 20900 пунктов)", - отмечает аналитик в обзоре.

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