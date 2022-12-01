BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) TCS Group, сообщается в материале инвестиционной компании.

"TCS Group в результатах за III квартал 2022 года раскрыла два ключевых показателя: чистую прибыль и операционные расходы. Рост отчислений в резервы на фоне слабости макрофона соответствует историческим тенденциям, а повышение комиссионных доходов и расширение клиентской базы оправдывают рекомендацию "покупать", - отмечают эксперты.

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