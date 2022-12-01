Заметное снижение фондового рынка США в декабре маловероятно - "Солид Брокер"

Заметное снижение фондового рынка США в декабре маловероятно, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

По мнению аналитиков, с большой долей вероятности ФРС в середине декабря повысит ставку на 0,5 п.п. до 4,5%, что уже будет являться замедлением темпов подъема.

"Для рынка акций это, безусловно, позитивный сигнал. В целом мы ожидаем окончания цикла роста ставки уже весной 2023г, что будет являться хорошим моментом для входа в широкий спектр зарубежных акций. В случае падения ВВП США и наступления рецессии (техническая уже была) при одновременном замедлении инфляции ФРС может даже сразу начать снижение ставок, что тоже поддержит рынок. Поэтому, по всей видимости, заметное снижение американского рынка в декабре маловероятно, а вот вероятность небольшого "Санта-ралли" увеличивается, что также будет позитивно отражаться и на российском рынке", - прогнозируют в "Солид Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.