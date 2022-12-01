Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $85-87/барр. на торгах в четверг - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $85-87 за баррель на торгах в четверг, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent пока остаются выше $86/барр., поддержанные неплохими данными по запасам и сдержанной риторикой главы ФРС, а также надеждами на сокращение добычи на ближайшем заседании ОПЕК+. Глава ФРС высказался в пользу более умеренного повышения ставки на ближайшем заседании: консенсус предполагает 75% вероятности, что она будет увеличена на 50 б.п. Мы полагаем, что цены на нефть Brent в преддверии заседания ОПЕК+ и отсутствия негативных новостей будут в четверг удерживаться в коридоре $85-87/барр.", - пишет аналитик банка.

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