Инвесторы могут активизировать спрос на длинные ОФЗ после заседания ЦБР 16 декабря - ПСБ

Инвесторы, скорее всего, активизируют спрос на длинные ОФЗ после заседания ЦБ РФ 16 декабря, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Снижение инфляции поддерживает спрос на классические ОФЗ на аукционах Минфина. По итогам среды доходность 10-летних госбумаг снизилась на 6 б.п. - до 10,2% годовых (по G-кривой). Минфин в среду разместил стандартный набор ОФЗ без лимита предложения: 10-летние классические госбумаги, флоатер и инфляционный линкер. На фоне замедления годовой инфляции спрос на длинные выпуски с фиксированным доходом остается достаточно высоким. Вместе с тем, данный спрос в большей степени удовлетворяется на первичном рынке, тогда как движение на вторичных торгах менее выраженное", - отмечает аналитик.

Также Грицкевич обращает внимание на последние данные по инфляции: с 22 по 28 ноября она составила 0,19%, годовая замедлилась почти до 12%, достигнув нижней границы прогноза ЦБ по итогам года. Это, по мнению эксперта банка, позволяет рассчитывать на смягчение риторики регулятора по итогам заседания 16 декабря и активизацию спроса инвесторов на длинные ОФЗ.

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