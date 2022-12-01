Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. "Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Брукингском институте в среду. Председатель ФРС, при этом, попытался уравновесить эти слова "ястребиными" сигналами, отмечает Market Watch. Он заявил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых. Американский ЦБ увеличивал ставку на 75 базисных пунктов на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в ноябре увеличилось на 127 тыс., минимальными темпами с января, сообщила ADP. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 190 тыс. после скачка на 239 тыс. в октябре. Данные Минторга США, также обнародованные 30 ноября, показали более высокие, чем сообщалось ранее, темпы роста американской экономики в третьем квартале. ВВП США в июле-сентябре вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось предварительно. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра показателя до 2,7%.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в ходе торгов в четверг вслед за существенным ростом фондовых индексов США. Позитивное влияние на настроения участников торгов оказали также новости из Китая. Власти города Гуанчжоу отменили в ряде районов ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Строгий локдаун действовал в городе с населением более 18 млн человек несколько недель, была остановлена работа предприятий, действовали жесткие карантинные меры для заболевших и контактировавших с ними. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%. Значение японского Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:21 мск повысилось на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил по итогам торгов в четверг почти 1%.

Вместе с тем цены на нефть показывают умеренную отрицательную динамику утром в четверг после скачка на 3% днем ранее. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск подешевели на 0,63% - до $86,42 за баррель. Накануне цена на эти контракты выросла на 3,2%, до $86,97 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени опустились на 0,58% - до $80,08 за баррель. Эти контракты в среду выросли в цене на 3% и достигли $80,55 за баррель.

В среду нефтяной рынок поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели. Кроме того, официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, до 419,08 млн баррелей. В то же время эксперты ожидали снижения запасов только на 3,12 млн баррелей. Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,947 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,078 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 ноября снизился всего на 0,04% и составил 109,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 818,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+0,45%), "Газпромбанк БО-17" (+0,2%) и "Сбербанк-002Р-01" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-1,44%), "ГТЛК-001Р-10" (-0,5%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" полностью разместило выпуск "зеленых" жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-26 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Ставка купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 1-й день календарного месяца соответствующего купона, плюс 0,47% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона установлена на уровне 7,97% годовых. Предусмотрены обеспечение в форме поручительства и возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

РН банк полностью разместил 3-летний выпуск облигаций серии БО-001P-10 объемом 7 млрд рублей. Банк установил ставку 1-6 купонов эмиссии на уровне 10,6% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 ноября. В ходе маркетинга объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей.

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. При этом финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 30 ноября. Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 1 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-005 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 170 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) планирует 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 550 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 20 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей. По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона бондов серии БО-14 на уровне 13,63% годовых, ставки 13-16-го купонов облигаций 41-й серии - в размере 8,9% годовых. Компания разместила 20-летний выпуск БО-14 объемом 17 млрд рублей в июне 2015 года по ставке 16,8% годовых. Ставки 2-30 купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год +1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. РЖД разместили 15-летний выпуск облигаций 41-й серии объемом 15 млрд рублей в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 33-40-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 10,42% годовых. Бумаги объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года. Десятилетние бонды имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 6,83% годовых. По выпуску 16 декабря предстоит исполнение оферты.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) приняло решение 15 декабря досрочно погасить облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 10-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в декабре 2017 года по ставке полугодового купона 7,75% годовых до оферты с исполнением 20 декабря 2022 года. Новую ставку эмитент не устанавливал.