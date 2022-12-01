Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торги в середине диапазона 2150-2200п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, продолжит проторговывать середину целевого диапазона 2150-2200 пунктов на фоне рыночной безыдейности., полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Не исключено при этом и небольшое восстановление рынка акций РФ ввиду роста "аппетита" к риску на ключевых рынках ЕМ, говорится в комментарии аналитика.

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