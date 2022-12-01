Драйверов для смены настроения на рынке акций РФ в текущий момент нет - BCS Express

Новых драйверов для обеспечения смены настроения инвесторов на российском рынке акций в текущий момент нет, для индекса Мосбиржи по-прежнему актуален боковик в сложившемся диапазоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Взгляд на ближайшие перспективы по-прежнему остается нейтральным. Новые драйверы, которые бы обеспечили смену настроений инвесторов, не появляются. А ведь именно общий рыночный сентимент сейчас выступает одним из ключевых факторов для формирования тренда. Это связано с выросшей до рекордных уровней долей частных инвесторов в обороте (79%), - указывает аналитик инвестиционной компании. - По индексу Мосбиржи техническая картина из-за крайне низкой волатильности никак не меняется. Боковик по-прежнему актуален. Чем дольше рынок находится в такой консолидации, тем сильнее может быть пробойный импульс. Поэтому, как и прежде, предлагаем внимательно следить за границами действующего коридора. Они расположены на 2080-2120 пунктах снизу и на 2250 пунктах сверху".

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