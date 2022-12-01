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01 декабря 2022 года 09:03

Brent - $86,69 за баррель

Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в среду. Рынки акций АТР демонстрируют подъем в четверг. Цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику утром в четверг.

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

"Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Брукингском институте в среду.

Председатель ФРС, при этом, попытался уравновесить эти слова "ястребиными" сигналами, отмечает Market Watch.

Он заявил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре - до 4,25-4,5%. Американский ЦБ увеличивал ставку на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

"Пауэллу необходимо продолжать делать жесткие заявления, однако он дал Уолл-стрит надежду, - сказал аналитик TradeStation Group Дэвид Рассел. - Все знают, что нужно время, чтобы ужесточение политики начало приносить свои плоды, и мы уже видим эти плоды, в частности, начавшееся охлаждение" рынка труда".

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в ноябре увеличилось на 127 тыс., минимальными темпами с января, сообщила ADP. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 190 тыс. после скачка на 239 тыс. в октябре.

"Поймать поворотные моменты на рынке труда довольно сложно, однако последние данные позволяют предположить, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом сказывается на темпах создания новых рабочих мест и роста зарплат", - отмечает главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Данные Минторга США, также обнародованные 30 ноября, показали более высокие, чем сообщалось ранее, темпы роста экономики США в третьем квартале.

Американский ВВП в июле-сентябре вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось предварительно. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра показателя до 2,7%.

Кроме того, ФРС в среду опубликовала региональный обзор Beige Book, показавший, что экономическая активность в Штатах осенью практически не изменилась.

Федеральные резервные банки пяти округов сообщили о слабом повышении активности в октябре-ноябре, в то время как остальные семь - о стабильном состоянии экономики или незначительном снижении.

"Процентные ставки и инфляция продолжали оказывать давление на активность, и многие респонденты высказывали значительную неопределенность или усиление пессимизма в отношении будущего", - говорится в обзоре.

Стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) Co. поднялась по итогам торгов на 8,5%. Поставщик решений в сфере IT зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, однако его выручка увеличилась на 7%, превысив ожидания экспертов. Прогноз HP Enterprise для выручки на первый финквартал ($7,2-6,8 млрд) оказался лучше ожидаемых рынком ($6,98 млрд).

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросли в цене на 3,4%. Компания сообщила, что вернувшийся на пост главного исполнительного директора Боб Айгер готовит организационные и операционные изменения для повышения рентабельности операций, что может привести к списанию активов.

Акции DoorDash Inc. подорожали на 9,2% на информации, что сервис доставки еды планирует сократить 1,25 тыс. сотрудников, чтобы уменьшить расходы.

Цена акций Hormel Foods (SPB: HRL) упала на 2,5% в связи со слабой отчетностью продовольственной компании за четвертый финквартал. Выручка Hormel Foods в минувшем квартале снизилась на 5%, оказавшись хуже среднего прогноза аналитиков. Прогнозы компании на весь фингод также разочаровали рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 737,24 пункта (2,18%) и составил 34589,77 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 122,48 пункта (3,09%) - до 4080,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 484,22 пункта (4,41%) и составил 11468 пунктов.

Все три индекса завершили ноябрь ростом: Dow Jones вырос на 5,3%, S&P 500 - на 4,6%, Nasdaq Composite - на 3,3%.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют подъем в ходе торгов в четверг вслед за существенным ростом фондовых индексов США.

Инвесторы оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Он заявил, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения процентных ставок по итогам декабрьского заседания. "Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Брукингском институте в среду.

При этом глава ФРС попытался уравновесить эти слова "ястребиными" сигналами, отмечает Market Watch. В том числе он заявил, что окончательный пик ставок должен быть выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад.

Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История настоятельно предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Позитивное влияние на настроения участников торгов оказали также новости из Китая.

Власти города Гуанчжоу отменили в ряде районов ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Строгий локдаун действовал в городе с населением более 18 млн человек несколько недель, была остановлена работа предприятий, действовали жесткие карантинные меры для заболевших и контактировавших с ними.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Shenzhou International Group, которая занимается производством и продажей трикотажных изделий, - на 9%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. - на 6,6%, интернет-компании Baidu - на 5%.

Кроме того, дорожают бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 4,3% и 1,5%, телекоммуникационных China Unicom и China Telecom (SPB: 728) - на 4,6% и 2,2%.

Значение японского Nikkei 225 к 8:21 мск выросло на 1,1%.

Лидерами повышения стоимости среди компонентов индекса выступают акции фармацевтической Eisai (+4,7%), производителя чипов Advantest (+4,3%), косметической Shiseido (+4,1%).

Помимо этого, увеличивается цена акций таких крупных компаний, как SoftBank Group (+1,8%), Sony (+0,9%), Fast Retailing (+2,8%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:21 мск повысилось на 0,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,5%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,9%.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2022 года выросла на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению со вторым кварталом ВВП увеличился на 0,3%, что стало минимальными темпами подъема за год.

Динамика обоих показателей совпала как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил по итогам торгов в четверг почти 1%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,1% и 3,3% соответственно.

Цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику утром в четверг после скачка на 3% днем ранее.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подешевели на $0,28 (0,32%) - до $86,69 за баррель. Накануне цена на эти контракты выросла на 3,2%, до $86,97 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent, срок которых истек в среду, поднялась за сессию на 2,9%, составив $85,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,22 (0,27%) - до $80,33 за баррель. Эти контракты в среду выросли в цене на 3% и достигли $80,55 за баррель.

В то же время за ноябрь цена на Brent упала на 9,9%, на WTI - на 6,9% главным образом на беспокойстве инвесторов из-за снижения спроса в Китае ввиду новых локдаунов на фоне вспышки коронавируса.

В среду нефтяной рынок, однако, поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели.

Кроме того, официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, до 419,08 млн баррелей. В то же время эксперты ожидали снижения запасов только на 3,12 млн баррелей.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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