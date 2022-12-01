Возможен умеренный рост индекса Мосбиржи на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Возможен умеренный рост индекса Мосбиржи на торгах в четверг, однако в целом пока сохраняется картина боковика, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций продолжает торговаться с малой амплитудой на пониженных оборотах. По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на полпроцента. При этом цены на нефть выросли почти на 3%. Ситуация на рынке нефти остается неопределенной - нет вердикта по параметрам потолка цен на российскую нефть, как и определенности с решением ОПЕК+ в конце недели. Так что рост нефти вызван закрытием спекулятивных "шортов" и общим позитивным настроем рынков. Можно ожидать, что отечественные инвесторы обратят внимание на подорожавшее сырье. Кроме того, в среду на 1,6% снизился курс рубля к юаню, что позитивно для отечественных экспортеров, которые переориентируют свои поставки на Восток, - пишет эксперт в комментарии. - Ждем, что эти два фактора в четверг приведут к умеренному росту индекса Мосбиржи. Однако картина в целом останется без изменений - боковик сохранится".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.