Неопределенность движения рынка нефти в целом пока сохраняется - BCS Express

Неопределенность направления движения на рынке нефти в целом пока сохраняется, сообщается в комментарии экспертов BCS Express.

"Цены на нефть в среду подскочили на фоне резкого падения запасов в США. Также поддержку оказало выступление главы ФРС США, который подтвердил вероятность более сдержанного шага по повышению ключевой ставки на следующем заседании. В то же время дискуссия вокруг потолка цен продолжается, а ОПЕК+ хранит молчание в преддверии очередной встречи 4 декабря. Поэтому настроения остаются осторожными. С технической точки зрения логичным выглядит продолжение движения в район $88-89 за баррель марки Brent, но участники торгов будут чутко следить за информационным фоном", - отмечают аналитики.

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