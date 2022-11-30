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30 ноября 2022 года 19:28

Рынок акций РФ в среду просел ниже 2175п по индексу МосБиржи, ноябрь завершил слабым ростом

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ в среду умеренно просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне неоднозначных сигналов с внешних фондовых площадок и выросшей нефти. Индекс МосБиржи опустился ниже 2175 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2174,53 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1125,14 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 60,89 рубля (-0,13 рубля).

В ноябре индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,4-1,2%, доллар просел на 0,59 рубля.

Подешевели в среду акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ в среду просел по индексам, в течение сессии покупатели старались перехватить инициативу, но так и не нашли повода, несмотря на выросшую нефть. Слабее рынка выглядели акции предприятий нефтегазового и транспортного направлений, а также телекоммуникаций. Лучше остальных выглядели акции компаний нефтехимического сектора.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, внешний фон можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть подрастают, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. Индекс МосБиржи остается выше поддержки 2160 пунктов, сохраняя возможность реализации сценария роста в район 2250-2300 пунктов.

Статданные по инфляции в ЕС оказались лучше прогнозов, однако реакция на них была достаточно сдержанной. Статистика в текущей ситуации вряд ли повлияет на решение ЕЦБ пересмотреть свою риторику относительно денежно-кредитной политики. Кроме того, накануне были опубликованы данные по безработице в Германии, которые оказались хуже ожиданий.

Инвесторы ожидают вечернего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. По прогнозам президента ФРБ Сент-Луиса Балларда, регулятор не перейдет к смягчению монетарной политики до конца следующего года, а может быть, и позже. Возможно, глава ФРС в своем выступлении даст больше определенности относительно монетарной политики.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, активность инвесторов сдерживалась укреплением рубля, затянувшейся неопределенностью вокруг "потолка" цен на российскую нефть и локальным дефицитом выраженных драйверов и идей для покупок.

Вечером состоится выступление председателя Федрезерва Пауэлла, будет опубликована "Бежевая книга" ФРС. Сигналы регулятора могут локально повлиять на настроения участников торгов. В четверг рынки ждут продолжения публикации важной статистики, в частности, ноябрьских индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР (от Caixin), еврозоны и США. Из американской статистики интерес представляет еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице и данные по расходам потребителей за октябрь.

Российский рынок краткосрочно продолжит ориентироваться на общерыночный и геополитический фон, динамику сырьевых активов и курса рубля. Индекс МосБиржи 1 декабря будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в ноябре поднимался до новых максимумов со второй половины сентября, но не смог развить повышение ввиду отсутствия как внешних, так и внутренних драйверов для роста. Всплеск оптимизма какое-то время наблюдался в банковском секторе после заявлений Сбербанка о намерении вернуться к публикации регулярной финансовой отчетности уже в этом году, а также выплате дивидендов в следующем. ВТБ, однако, пока не может дать схожих обещаний, как и TCS Group, финансовые результаты которой за III квартал разочаровали рынок. К повышению в ноябре вернулись золотодобытчики "Полюс", "Полиметалл" и "Селигдар" (MOEX: SELG), получившие поддержку от стабилизации цен на золото.

Цены на нефть к концу ноября остановили обвальное падение, но сигналов в пользу грядущей смены среднесрочного тренда на восходящий пока не поступает. На данный момент при позитивных фундаментальных факторах можно ожидать восходящего движения Brent и WTI к важным сопротивлениям $93,5 и $87 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), закрепление выше которых усилило бы позиции покупателей с перспективой развития повышения к $105,5 и $100 за баррель. При "медвежьем" сценарии цены вновь отступят от сопротивлений и вернутся к обновлению многомесячных минимумов, полагает аналитик.

С технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС остаются на краткосрочном перепутье между развитием роста и снижения. Индикаторы расположены у поддержек 2170 и 1130 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), от которых пока не решаются оттолкнуться для перехода к более уверенному восходящему движению в район 2500 и 1300 пунктов. Закрепление ниже 2170 и 1130 пунктов укажет на риски обновления октябрьских минимумов 1775 и 906 пунктов соответственно. Технические сигналы недельных графиков при этом по-прежнему остаются "бычьими", считает Кожухова.

В Азии в среду преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,9%), в США наблюдается смешанная динамика (S&P 500 и Dow просели на 0,3-0,5%, Nasdaq растет на 0,3%).

Объем промпроизводства в Японии в октябре сократился на 2,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные статданные. Снижение этого показателя зафиксировано второй месяц подряд. В сентябре он снизился на 1,7%. Эксперты в среднем ожидали сокращения промпроизводства в октябре на 1,5%, согласно Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов при прогнозах снижения до 49 пунктов с октябрьских 49,2 пункта. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Ослабление активности в промышленном секторе КНР обусловлено новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией и жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны. PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта с октябрьского уровня 48,7 пункта.

Экономика США в III квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в июле-сентябре на 2,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на подъем на 2,7%. Во втором квартале этого года ВВП США упал на 0,6%.

На нефтяном рынке в среду цены продолжают подъем на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $86,79 за баррель (+3% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $80,44 за баррель (+2,9% и +1,2% во вторник).

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+ 4 декабря, на котором будет рассматриваться вопрос об очередном сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-7,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,5% и -0,8% "префы"), VEON (MOEX: VEON) (-3,9%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,8%).

Совет директоров компании "Россети Ленэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 руб. на привилегированную и обыкновенную акции (отсечка реестра - 8 января 2023 года). По итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,3479 рубля на обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей).

Выросли бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+15,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,9% и +7,4% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,5% и +1,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+3,4% и +10,6% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 15,63 млрд рублей (из них 2,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,73 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,71 млрд рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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