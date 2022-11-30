Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на продолжающееся падение UST

Москва. 30 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на продолжающееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 42 базисных пункта, подорожав до 58,53% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 10,68% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали в среду на 56 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 59,39% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов, до 10,28% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 8 базисных пунктов - до 44,48% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 12,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,39% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 31,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт - до 45,67% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 24,66% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 2 базисных пункта, до 42,15% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 20,97% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 93 базисных пункта, до 73,41% от номинала (его доходность выросла на 215 базисных пунктов - до 47,02% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась, составив 65,22% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. Поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также растущие цены на нефть.

Котировки большинства выпусков US Treasuries умеренно снижаются в ходе торгов 30 ноября. Трейдеры оценивают статданные, показавшие более высокие, чем сообщалось ранее, темпы роста экономики США в третьем квартале, а также спад активности на американском рынке труда. Внимание трейдеров в среду также направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Брукингском институте, намеченное на 21:30 мск.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, опубликованным в среду, американский ВВП в июле-сентябре вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось предварительно. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра показателя до 2,7%. Отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в ноябре увеличилось на 127 тыс., минимальными темпами с января, сообщила ADP. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест в этом месяце на 190 тыс. после скачка на 239 тыс. в октябре.