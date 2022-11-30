Инвестбанк Синара повысил рейтинг бумаг Казатомпрома до "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" повысил прогнозную стоимость бумаг "Казатомпрома" до $33,9 за штуку на горизонте года после публикации отчета компании за 9 месяцев 2022 года, сообщается в аналитическом материале.

Рейтинг для GDR эмитента был повышен экспертами банка с "держать" до "покупать".

"Публикация операционных и финансовых результатов эмитента за 9М22, которые оказались лучше прогнозов, побудила нас внести корректировки в модель и повысить целевую цену по его GDR на горизонте 12 месяцев с $28,8 до $33,9 за штуку. Благодаря сильному спросу спот-цены на уран стабильно держались около $50/фунт (+56% г/г), то есть на 10% выше нашего прежнего прогноза на 2023 год. А растущее число новых проектов в атомной энергетике указывает на вероятность сохранения данного ценового уровня. Однако с начала года GDR компании подешевели почти на 20% из-за неоправданно большой, по нашей оценке, премии за геополитические риски, что дает нам основания повысить рейтинг по бумагам эмитента до уровня "покупать" (ранее - "держать"), учитывая почти 30%-ный потенциал роста стоимости", - пишут аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

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