Евро/доллар может преодолеть отметку 1,05 в ближайшее время - ПСБ

Пара евро/доллар может преодолеть отметку 1,05 в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Пара евро/доллар находится на максимумах с начала июля. Поддержку европейской валюте оказывают ожидания замедления темпов повышения ключевой ставки ФРС (на 50 б.п.). Также ожидается продолжение цикла повышения ставки ЕЦБ: в этот раз на 75 б.п. По нашим оценкам, рост евро в ближайшее время может продолжиться, а пара преодолеет отметку 1,05. Впрочем, ожидать долгосрочного роста валюты не приходится. Риски по экономике ЕС, замедление инфляции в США, а также приближающаяся коррекция американского фондового рынка будут поддерживать позиции доллара. Вполне вероятно, что в 2023 году мы еще сможем увидеть доллар дороже евро, однако в краткосрочной перспективе европейская валюта выступает более привлекательной идеей для инвестирования", - пишут эксперты в обзоре.

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