МРСК Урала - акции с привлекательной дивдоходностью - "Открытие Инвестиции"

"МРСК Урала" - акции с привлекательной дивидендной доходностью для инвесторов со сбалансированным риск-профилем, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Тимур Хайруллин.

"Чистая прибыль компании за 9 месяцев по МСФО составила 4,018 млрд руб. На дивиденды компания направила 1,65 млрд руб. или 41% чистой прибыли. Это примерно столько же, сколько компания направляла по итогам прошлого года (42,1%) Мы оцениваем новость как позитивную, так как прогнозировали выплаты на уровне 0,014 руб. на акцию, - пишет Хайруллин в комментарии. - Ожидаемая дивидендная доходность акций "МРСК Урала" по текущим котировкам составляет около 11%, что сопоставимо с лидерами сектора и выше доходности по депозитам. Бумаги имеют схожую ожидаемую дивидендную доходность с бумагами ПАО "Россети Центр" и могут подойти инвесторам со сбалансированным риск-профилем".

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