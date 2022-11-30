Значительные изменения курса рубля в ближайшее время маловероятны - "Велес Капитал"

Значительные изменения курса рубля до 2023 года и возобновления покупок валюты Минфином РФ маловероятны, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль остается в рамках среднесрочных диапазонов против доллара, евро и юаня, которые ограничены уровнями 57,50-65 руб./$1, 56-64 руб./EUR1 и 8-9,30 руб. соответственно. В ноябре национальная валюта попыталась выйти за верхнюю границу "боковика" против евро, и в случае способности закрепиться выше можно ожидать движения к июльскому пику 66,64 руб./EUR1, после которого важное сопротивление расположено на 70 руб./EUR1. В целом до 2023 года и возобновления покупок валюты Минфином рубль вряд ли покажет значительные изменения", - пишет эксперт в комментарии.

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