Геополитика останется ключевым фактором для рынка акций РФ до конца года - "Велес Капитал"

Геополитика останется ключевым фактором для рынка акций РФ до конца года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок в ноябре поднимался до новых максимумов со второй половины сентября, но не смог развить повышение ввиду отсутствия как внешних, так и внутренних драйверов для роста, - отмечает эксперт. - Индикатор Мосбиржи завершает месяц приростом чуть менее чем на 1%, а долларовый индекс РТС прибавил немногим меньше 2% в том числе благодаря сдержанному укреплению рубля против американской валюты".

На взгляд аналитика инвесткомпании, с фундаментальной точки зрения ключевым фактором для российского рынка в конце года, вероятно, останется геополитика. Нейтральный геополитический фон, а также улучшение аппетита к риску на мировых площадках наверняка позволят акциям развить более широкомасштабный рост или, наоборот, при негативном сценарии будут препятствовать покупкам, полагает Кожухова.

"Уже в декабре при этом реестры по дивидендам за 9 месяцев 2022г закроют "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "ФосАгро" и "Инарктика", - напоминает аналитик. - С дивидендами до начала 2023г продолжат торговаться акции "Роснефти" и "Татнефти", что может повышать их инвестиционную привлекательность. Нефтегазовый сектор в целом, однако, столкнется с очередным витком неопределенности ввиду введения эмбарго на морские поставки нефти с 5 декабря по цене выше все еще не обозначенного потолка. Краткосрочно фактор неопределенности может оказывать давление на нефтяные компании".

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