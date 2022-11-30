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30 ноября 2022 года 16:42
Геополитика останется ключевым фактором для рынка акций РФ до конца года - "Велес Капитал"
Геополитика останется ключевым фактором для рынка акций РФ до конца года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок в ноябре поднимался до новых максимумов со второй половины сентября, но не смог развить повышение ввиду отсутствия как внешних, так и внутренних драйверов для роста, - отмечает эксперт. - Индикатор Мосбиржи завершает месяц приростом чуть менее чем на 1%, а долларовый индекс РТС прибавил немногим меньше 2% в том числе благодаря сдержанному укреплению рубля против американской валюты". На взгляд аналитика инвесткомпании, с фундаментальной точки зрения ключевым фактором для российского рынка в конце года, вероятно, останется геополитика. Нейтральный геополитический фон, а также улучшение аппетита к риску на мировых площадках наверняка позволят акциям развить более широкомасштабный рост или, наоборот, при негативном сценарии будут препятствовать покупкам, полагает Кожухова. "Уже в декабре при этом реестры по дивидендам за 9 месяцев 2022г закроют "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "ФосАгро" и "Инарктика", - напоминает аналитик. - С дивидендами до начала 2023г продолжат торговаться акции "Роснефти" и "Татнефти", что может повышать их инвестиционную привлекательность. Нефтегазовый сектор в целом, однако, столкнется с очередным витком неопределенности ввиду введения эмбарго на морские поставки нефти с 5 декабря по цене выше все еще не обозначенного потолка. Краткосрочно фактор неопределенности может оказывать давление на нефтяные компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ЭКОНОМИКА-ПРОГНОЗ
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