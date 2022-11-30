S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3950-4000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3950-4000 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 падает третью сессию подряд. Сопротивление для индекса широкого рынка расположено на уровне 3900 пунктов, где проходит 20-дневная скользящая средняя. RSI по-прежнему находится в нейтральной зоне, а MACD показывает, что возможен переход к нисходящему тренду", - пишет эксперт.

Инвесторы ожидают запланированного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла с докладом о перспективах экономики и динамике рынка труда, чтобы понять, замедлит ли регулятор темпы повышения процентных ставок, подчеркивается в комментарии.

Основным фактором давления остается высокая инфляция, считает Поздняков. Рынок труда при этом остается сильным. В последние недели чиновники ФРС дали понять, что хотели бы замедлить темпы ужесточения ДКП.

"Процентные ставки в начале года практически равнялись нулю, а сейчас уже приблизились к 4%. На декабрьском заседании ФРС, вероятно, будет согласовано повышение на 50 б. п. В этом случае, возможно, в 2023г шаг подъема будет уменьшен. Рынок, похоже, уже смирился с тем, что пока ужесточение монетарных условий продолжится, но, если Джером Пауэлл сможет убедить инвесторов, что темпы повышения ставок замедлятся, мы можем увидеть положительную динамику на рынке акций в предстоящую сессию после падения индекса S&P 500 в течение трех рабочих дней подряд", - прогнозирует аналитик Freedom Finance Global.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.