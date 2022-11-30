Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро благодаря нефти и аукционам Минфина по ОФЗ

Москва. 30 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 60,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,02 руб./EUR1, подешевев на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,3 копейки - до 61,83 рубля. Курс китайского юаня, напротив, вырос на 10,3 копейки - до 8,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей нефти и аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Поддержку котировкам нацвалюты также оказывает улучшение настроений на внешних рынках после того, как накануне стало известно, что китайские власти планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения.

Минфин РФ в среду проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Доступный для размещения остаток ОФЗ-ПД - 696 млрд рублей, ОФЗ-ПК - 150,9 млрд рублей, ОФЗ-ИН - 136,07 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 97,8191% от номинала, что соответствует доходности 10,09% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 51 млрд 977 млн рублей при спросе 262 млрд 671 млн рублей. Выручка от аукциона составила 51 млрд 46 млн рублей.

Результаты остальных аукционов к середине дня не были известны.

Участники финансовых рынков ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он выступит в 21:30 МСК в среду в Центре Хатчинса по фискальной и монетарной политике с прогнозами относительно состояния экономики и рынка труда.

Мероприятие также предусматривает ответы на вопросы аудитории. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями главы ФРС, надеясь получить сигналы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

В начале ноября Федрезерв повысил ставку на 75 базисных пунктов (б.п.), по итогам четвертого заседания подряд, и сейчас её размер находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых. Последнее в этом году заседание американского центрального банка состоится 13-14 декабря, и рынок ожидает подъема ставки на более умеренные 50 б.п.

Нефтяные котировки усилили подъем днем в среду в надежде, что Китай ослабит антиковидные ограничения. Январские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 2,48% - до $85,09 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,21% - до $79,93 за баррель.

С начала ноября обе марки потеряли примерно 10% на опасениях сокращения мирового спроса на нефть на фоне ожидаемой глобальной рецессии.

Тем временем китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев. Некоторые трейдеры восприняли это как сигнал о возможном ослаблении мер по контролю за распространением коронавируса.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

"Во вторник утром российская валюта ослабла почти до 61,4 руб. за доллар, однако позже на фоне восстановления цен на нефть смогла вернуться к отметке ниже 61 руб. и закрепиться около 60,8 руб. Таким образом, тренд на ослабление рубля не получил развития. Утром в среду рубль подешевел до 61,19 руб. за доллар, но в дальнейшем вернулся к отметке 60,8 руб. Этому могло способствовать глобальное ослабление доллара. Сегодня в центре внимания будет выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Возможно, он просигнализирует о более плавном повышении ставки, так как пик инфляции в США, похоже, пройден", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Во вторник рубль умеренно укреплялся на фоне растущих цен на нефть - курс пары "доллар-рубль" снизился к 61 руб./$1. В среду курс продолжает находиться недалеко от этих уровней, так как пока принципиально значимых для рубля новостей нет, и для пары "доллар-рубль" сохраняет свою актуальность диапазон 60,5-61,5 руб./$1. Рынок пока продолжает ожидать конкретики относительно планов по введению потолка цен на поставки российской нефти", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.