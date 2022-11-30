Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba Group Holding с целевой ценой на рынке США $115 и на бирже Гонконга - HKD117 за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитика Роман Лукьянчиков.

"Мы оцениваем результаты Alibaba за 3К22 как умеренно позитивные, - отмечает эксперт. - Выручка компании немного недотянула до ожиданий, но есть основания рассчитывать на активизацию ее роста при смягчении карантинных ограничений в Китае. В то же время усиление конкуренции в секторе электронной коммерции и отставание Alibaba от прямых конкурентов, которые смогли показать рост выручки в третьем квартале, настораживают. Беспокойство также вызывает и направление облачных технологий, демонстрирующее замедление прироста финансовых показателей на фоне слабеющего спроса на сервисы Alibaba Cloud. При этом компания демонстрирует успех в повышении эффективности своей работы за счет оптимизации процессов и снижения издержек. Увеличение скорректированной EBITDA в основных направлениях превосходит консенсус".

На взгляд аналитика, в среднесрочной перспективе бумаги Alibaba сохраняют привлекательность для вложений. "Тем, кто ориентируется на более длительный горизонт инвестиций, необходимо пристально следить за растущей конкуренцией в основных направлениях бизнеса компании", - рекомендует Лукьянчиков.

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