"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 6950 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 6950 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: 6255 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ФосАгро" реализует стратегию развития, направленную на увеличение выпуска премиальной продукции, расширение присутствия на ключевых рынках и достижение большей эффективности, подчеркивают аналитики. Основные факторы роста на среднесрочный период - защищенность от санкций, растущий спрос на продукцию, сильная дивидендная политика.

"С точки зрения технического анализа после значительной коррекции бумага демонстрирует среднесрочные разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6255 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама".

"ФосАгро" - российская холдинговая компания, лидер в мировом производстве высококачественного фосфорного сырья и в европейском производстве фосфорсодержащих удобрений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.