"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $167

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $167 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,1%, стоп-приказ: $142, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 финансового года 30 ноября. Аналитики ожидают, что выручка составит $7,83 млрд, а прибыль на акцию - $1,22. Если отчетность превзойдет их ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С технической точки зрения цена акции находится у сильного уровня сопротивления, при его пробитии открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $167. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $142 риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,58", - пишут эксперты "Финама".

Salesforce - американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS.

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