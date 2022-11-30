Худшее для курса евро и экономики Европы еще впереди - "Мои Инвестиции"

Худшее для курса евро и экономики Европы еще впереди, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Во-первых, цены на газ поднялись уже на 40%, до $1400 за 1 тыс. куб. м., мы ждем продолжения роста, - пишут эксперты. - Во-вторых, рост индекса PMI, пока он ниже 50, означает не улучшение ситуации, а только то, что ситуация стала ухудшаться менее высоким темпом. Еврокомиссия все же ждет, что в IV кв. 2022г - I кв. 2023г еврозона попадет в рецессию".

Также для Европы представляет явную угрозу набирающий силу процесс ухода компаний в США, где газ стоит всего $200 за 1 тыс. куб. м., при этом США еще и стимулируют этот процесс, отмечается в комментарии. На взгляд экспертов, есть риски нового долгового кризиса в еврозоне - доходности по облигациям Италии упали от максимумов, но будут снова расти на фоне дальнейших повышений ставки ЕЦБ.

"Полагаем, что пара евро/доллар вряд ли сможет прорвать уровень 1,05, а в ближайшие недели перейдет к снижению и вернется к отметке 1,0", - прогнозируют аналитики телеграм-канала.

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