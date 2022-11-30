Золото, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне $1740-1760/унц. в среду - Sber CIB

Золото, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне $1740-1760 за тройскую унцию в среду, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Рынок золота отыграл потери в преддверии выступления главы ФРС, - отмечает эксперт. - В среду золото торгуется около $1750 за унцию. Сегодня состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в США будут опубликованы данные по занятости от ADP за ноябрь и отчет по числу вакансий на рынке труда за октябрь. Главным событием дня станет речь Джерома Пауэлла, но его риторика, скорее всего, останется нейтральной и, вероятно, не будет противоречить комментариям других представителей Федрезерва".

Аналитик подчеркивает, что консенсус-прогнозы по макростатистике не предполагают существенного улучшения или ухудшения экономической ситуации в США, и на этом фоне золото в среду, по-видимому, продолжит торговаться в диапазоне $1740-1760 за унцию. Однако если выступление Джерома Пауэлла или макроэкономические публикации будут сильно отличаться от ожиданий, котировки золота могут вырасти или снизиться в пределах $20 за унцию, в зависимости от того, какими будут новые сигналы, полагает Чернышев.

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