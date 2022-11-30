Цель восстановления цены нефти - $90/барр. - "Финам"

Цель восстановления цены нефти - достижение ближайшего уровня сопротивления на уровне $90 за баррель Brent, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Нефть марки Brent в среду торгуется в зеленой зоне на фоне сокращения запасов сырой нефти в США и ослабления индекса доллара, однако рост цен сдерживается сообщениями, что альянс ОПЕК+ оставит объемы добычи своей нефти без изменений по итогам предстоящего заседания. Слабые данные из КНР сдерживают рост", - отмечается в комментарии.

Эксперт напоминает, что остаётся меньше недели до введения эмбарго ЕС на российскую морскую нефть. Кроме того, страны G7 хотят ввести "потолок цен". РФ в ответ уже готовит законы, запрещающие поставлять российскую нефть тем, кто примет эти условия Запада. В конечном итоге, это, на взгляд аналитка, создает риски того, что предложение нефти на рынке с начала декабря снизится. Как следствие - вырастут цены, а значить вверх пойдет и инфляция, которую Центробанки будут вынуждены глушить высокими ставками. Но пока Евросоюзу никак не удается заключить сделку по определению ценового предела для российской нефти.

"Котировки Brent в начале этой недели побывали возле отметки $81/барр. Потом под влиянием новостного фона цена быстро отскочила к $85/барр. Стохастик на дневном графике постепенно разворачивается вверх из зоны перепроданности, а значит, что цены на нефть смогут продолжить восстановление. Можно считать, что район $82,5/барр. опять показал хорошую поддержку со стороны покупателей. Цель восстановления - достижение ближайшего уровня сопротивления на $90/барр.", - отмечает эксперт.

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