Диапазон 60,5-61,5 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность - Банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон курса пары доллар/рубль в 60,5-61,5 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность, принципиально значимых для национальной валюты новостей в текущий момент нет, рынок находится в ожидании конкретики относительно планов по введению потолка цен на поставки российской нефти, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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