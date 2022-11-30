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30 ноября 2022 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел на фоне смешанных внешних сигналов, дешевеют "префы" Ленэнерго

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ утром в среду просел на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, индекс Мосбиржи топчется вокруг 2180 пунктов. Выпускают пар после ралли "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" после известий о невысоких дивидендах за 9 месяцев.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2179,02 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1126,67 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 60,93 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду нельзя назвать однозначно негативным. Статистика по Китаю за ноябрь оказалась удручающей, но это также говорит о высокой вероятности новых стимулирующих мер. Беспорядки в ряде ключевых городов КНР пока вызваны лишь недовольством в отношении сохранения карантинных мер, а не политикой. На рынке нефти есть противоречивые сигналы о будущих действиях ОПЕК+, но непреложным фактом является дальнейшее активное сокращение коммерческих запасов в США. Соответственно, текущая просадка котировок может быть очередным низким стартом для рождественского ралли нефти, которое случается чаще, чем ралли на рынке акций, полагает аналитик.

От российского рынка акций в среду можно ожидать консолидации, так как ситуация в китайской экономике пока не позволяет уверенно говорить о росте будущей внешней выручки российских экспортеров, считает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, существенных сдвигов относительно ситуации с COVID-19 в Китае нет, однако некоторые позитивные моменты присутствуют. Так, органы здравоохранения КНР объявили об инициативе, которая направлена на вакцинацию людей пожилого возраста. Рынки восприняли данный шаг, как стремление Пекина не вводить жестких локдаунов на данном этапе.

Локомотивом роста нефти стали оптимистичные ожидания по Китаю, а также новости о том, что ОПЕК+ в ближайшее воскресенье может снизить квоты на добычу. Кроме того, запасы сырой нефти в США снизились сильнее ожиданий.

Целевой диапазон для индекса Мосбиржи остается прежним - 2150-2200 пунктов, говорить о восстановлении рынка пока рано, считает Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, амплитуда колебаний индекса Мосбиржи продолжает сокращаться, это часто является предвестником дальнейшего сильного движения. Однако в среду поводов для "выстрела" нет. Нефть Brent держится в районе $85 за баррель, сохраняя риски ухода к $75 в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом и протестных выступлений населения в Китае и решении ОПЕК+ не снижать добычу.

Ослабление доллара к корзине мировых валют дает надежду на увеличение стоимости сырьевых ресурсов, которое окажет поддержку акциям сырьевых экспортеров. В то же время нет спроса на огромную дивидендную доходность "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), которые могут подрасти ближе к отсечке реестра. Из других идей стоит присмотреться к акциям "НОВАТЭКа", в условиях роста цен на газ. В Европе цена газа подбирается к отметке $1400 за тысячу кубометров. В СМИ все чаще и чаще звучат прогнозы экспертов, что грядущей зимой цены на газ могут уйти выше $3000, отмечает Антонов.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, ралли на мировых рынках замедлилось, поскольку внимание инвесторов переключилось на динамику процентных ставок мировых ЦБ - западные регуляторы пока не дают оснований для оптимизма инвесторам, сохраняя "ястребиный" настрой.

По оценкам экспертов, вакцинация большей доли населения поможет Китаю встать на путь полного снятия пандемических ограничений. Для рынка акций РФ поддержкой выступает подросшая нефть. Важным фактором станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который должен представить экономические прогнозы. Пауэлл, вероятно, сохранит "ястребиную" позицию в отношении денежно-кредитной политики и будет избегать каких-либо обязательств в отношении более мягкой политики, о которой косвенно упоминалось в протоколе заседания ФРС на прошлой неделе, отмечает Волш.

В Азии в среду преобладал рост индексов акций (южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил на 2,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Объем промпроизводства в Японии сократился на 2,6% в октябре относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные статданные. Снижение этого показателя зафиксировано второй месяц подряд. В сентябре он снизился на 1,7%. Эксперты в среднем ожидали сокращения промпроизводства в октябре на 1,5%, согласно Trading Economics.

Трейдеры ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится вечером в среду, а также оценивают статистические данные из Китая и следят за новостями относительно ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране, и масштабных протестов против них.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов, при прогнозах снижения до 49 пунктов с октябрьских 49,2 пункта. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Ослабление активности в промышленном секторе КНР обусловлено новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией и жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны. PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта с октябрьского уровня 48,7 пункта.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают подъем на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $84,98 за баррель (+0,9% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $78,85 за баррель (+0,8% и +1,2% во вторник).

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+ 4 декабря, на котором будет рассматриваться вопрос об очередном сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,6% и -3,9% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,2%).

Совет директоров "Россети Ленэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 руб. на привилегированную и обыкновенную акции (отсечка реестра 8 января 2023 года). Между тем по итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,3479 рубля на обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей).

Выросли бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+19,1%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+13,4% и +18,2% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 3,52 млрд рублей (из них 832,01 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 414,92 млн рублей на бумаги "Полюса" и 400,73 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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