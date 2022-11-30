Цикл повышения ставок ФРС, скорее всего, завершится к середине лета 2023г - Freedom Finance Global

Цикл повышения процентных ставок ФРС США, скорее всего, будет завершен к середине лета 2023 года, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Есть основания полагать, что с декабря текущего года темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США как минимум замедлятся. Однако по-прежнему сохраняется вероятность того, что в 2023 году подъем ставок после достижения ими нейтрального уровня прекратится, после чего монетарные условия будут поддерживаться без изменений достаточно длительное время. Главным условием для приостановки цикла ужесточения ДКП по-прежнему выступает замедление темпов роста цен, - пишет эксперт. - Хотя до перехода к мягкой монетарной политике еще довольно далеко, нельзя не отметить, что риторика даже у настроенных "по-ястребиному" представителей Федрезерва начала меняться, что неудивительно, поскольку дальнейшие резкие повышения ставок могут оказать значительное давление на экономику США. Если в 2023 году инфляция замедлится более существенно в сравнении с прогнозами, то регулятор может начать снижать ставки по федеральным фондам еще до 2024 года. Однако, на наш взгляд, более вероятен сценарий, в рамках которого цикл повышения процентных ставок будет завершен к середине лета 2023 года".

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