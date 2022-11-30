Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов по итогам среды - Sber CIB

Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов по итогам среды, полагают аналитики Sber CIB.

"Минфин в среду вновь предложит три выпуска ОФЗ в объёме остатков, доступных к размещению. 10-летний номинальный выпуск ОФЗ-26241 - ноябрь 2032, 8-летний флоутер ОФЗ-29021 - ноябрь 2030, и 10-летний линкер ОФЗ-52004 - март 2032. Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов по итогам дня. Не ожидаем существенного давления на вторичный рынок, учитывая консервативный подход Минфина на аукционах в отношении среднесрочных бумаг", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль благодаря восстановлению цен на нефть сумел вернуться на уровень ниже 61 и закрепиться около 60,9 руб./$1. Тренд на ослабление рубля не получил развития, констатируют аналитики и ожидают стабилизации российской валюты на текущих уровнях.

"Нефть Brent во вторниквыросла в цене - до $83,70 за баррель. Произошло это после новостей о том, что ОПЕК+ в воскресенье могут оставить квоты по добыче нефти без изменений. Утром в среду котировки продолжили расти. Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 7,85 млн баррелей. Сегодня рынок нефти ждёт доклада главы ФРС Джерома Пауэлла о состоянии экономики США и выхода данных об инфляции в еврозоне за ноябрь. Если данные окажутся неблагоприятными, аналитики ожидают коррекции", - отмечается в комментарии Sber CIB.

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