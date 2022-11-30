Вероятна консолидация рынка ОФЗ до заседания ЦБР 16 декабря - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжит консолидироваться до заседания ЦБР 16 декабря, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Аналитик отмечает, что по итогам вторника средняя часть кривой ОФЗ выросла на 2-3 б.п. при снижении активности торгов в преддверии аукционов Минфина. Минфин в среду, 30 ноября, предложит уже стандартный набор ОФЗ без лимита предложения: 10-летние классические госбумаги, флоатер и инфляционный линкер. Грицкевич ожидает, что суммарный объем размещения останется достаточно высоким (100-150 млрд руб. vs 148 млрд руб. в прошлую среду), а премии к рынку сравнительно небольшими.

"Вместе с тем, практически весь потенциальный спрос удовлетворяется на безлимитных аукционах (официальный спрос выше, т.к. большие объемы заявок выставляются в расчете на существенные премии), что, в свою очередь, не способствует снижению кривой ОФЗ. По-прежнему ожидаем, что до заседания ЦБ в середине декабря будет сохраняться преимущественно боковое движение рынка", - прогнозирует эксперт банка.

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