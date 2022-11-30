Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Италия в четверг рассмотрит вопрос о национализации НПЗ ISAB. Новость в целом негативна для котировок акций "ЛУКОЙЛа", но ее влияние, полагаем, уже во многом учтено в цене бумаг. Слухи о временной национализации завода появились еще в апреле текущего года. ISAB увеличил закупки российской нефти в связи с проблемами с приобретением сырья на международных рынках для НПЗ в собственности российской компании. Полагаем, что в худшем сценарии эмитент перенаправит поставки нефти из Италии, чтобы смягчить негативное влияние на объемы экспорта и финансовые показатели. По нашим оценкам, ISAB приносит "ЛУКОЙЛу" около 4% совокупной EBITDA. Наш рейтинг по акциям компании по-прежнему "покупать", - указывают эксперты.

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