.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и НОВАТЭКа интересны для покупки - "Алор Брокер"
.
30 ноября 2022 года 10:33
Акции ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и НОВАТЭКа интересны для покупки - "Алор Брокер"
Акции "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "НОВАТЭКа" интересны для покупки на текущих уровнях, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Эксперт рекомендует присмотреться к "НОВАТЭКу": "Стоимость газа плавно ползет вверх, в среду с утра в Европе подбираясь к отметке $1400 за тысячу кубов. В СМИ все чаще и чаще звучат прогнозы экспертов, что грядущей зимой цены на газ могут уйти выше $3000". Также Антонов подчеркивает, что до сих пор нет спроса на огромную дивидендную доходность "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти". Первая бумага во вторник вообще упала на полпроцента на информации, что Италия может национализировать НПЗ "Лукойла" на Сицилии. Аналитик ждет роста обеих бумаг ближе к отсечке реестра. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
30 ноября 2022 года 19:56
Москва. 30 ноября. Доллар США и евро немного понизились на "Московской бирже" по итогам среды, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти и аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. читать дальше
.30 ноября 2022 года 19:28
Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ в среду умеренно просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне неоднозначных сигналов с внешних фондовых площадок и выросшей нефти. Индекс МосБиржи опустился ниже 2175 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.30 ноября 2022 года 19:09
Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на продолжающееся падение UST
Москва. 30 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на продолжающееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.30 ноября 2022 года 19:07
"Инвестиционный банк Синара" повысил прогнозную стоимость бумаг "Казатомпрома" до $33,9 за штуку на горизонте года после публикации отчета компании за 9 месяцев 2022 года, сообщается в аналитическом материале. Рейтинг для GDR эмитента был повышен экспертами банка с "держать" до... читать дальше
.30 ноября 2022 года 18:44
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group, потенциал роста цены GDR к концу 2023 года составляет 57% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале эксперта Анны Михайловой. "X5 - ведущий игрок на российском рынке розничной торговли продуктами питания, на конец... читать дальше
.30 ноября 2022 года 18:09
Пара евро/доллар может преодолеть отметку 1,05 в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара евро/доллар находится на максимумах с начала июля. Поддержку европейской валюте оказывают ожидания замедления темпов повышения ключевой ставки ФРС (на 50 б.п.). Также ожидается... читать дальше
.30 ноября 2022 года 17:42
акции с привлекательной дивидендной доходностью для инвесторов со сбалансированным риск-профилем, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Тимур Хайруллин. "Чистая прибыль компании за 9 месяцев по МСФО составила 4,018 млрд руб. На дивиденды компания направила... читать дальше
.30 ноября 2022 года 17:09
Значительные изменения курса рубля до 2023 года и возобновления покупок валюты Минфином РФ маловероятны, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Рубль остается в рамках среднесрочных диапазонов против доллара, евро и юаня, которые ограничены уровнями 57,50-65... читать дальше
.30 ноября 2022 года 16:42
Геополитика останется ключевым фактором для рынка акций РФ до конца года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок в ноябре поднимался до новых максимумов со второй половины сентября, но не смог развить повышение ввиду отсутствия как... читать дальше
.30 ноября 2022 года 16:18
Снижение котировок привилегированных акций "Россети Ленэнерго" может стать хорошим моментом для покупки, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин. "Совет директоров "Россети Ленэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022г в размере 0,4435 руб. на обыкновенную и... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:55
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3950-4000 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 падает третью сессию подряд. Сопротивление для индекса широкого рынка расположено на уровне 3900 пунктов, где проходит... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:41
Москва. 30 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:31
Рубль может ослабнуть до 62-66 руб./$1 к концу текущего года, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "Курс рубля к доллару и евро остается в большой зависимости от сальдо торгового баланса, - указывает... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:04
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba Group Holding с целевой ценой на рынке США $115 и на бирже Гонконга - HKD117 за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитика Роман Лукьянчиков. "Мы оцениваем результаты Alibaba за 3К22 как умеренно... читать дальше
.30 ноября 2022 года 14:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 6950 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: 6255 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ФосАгро" реализует стратегию... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.