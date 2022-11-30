Акции ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и НОВАТЭКа интересны для покупки - "Алор Брокер"

Акции "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "НОВАТЭКа" интересны для покупки на текущих уровнях, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Эксперт рекомендует присмотреться к "НОВАТЭКу": "Стоимость газа плавно ползет вверх, в среду с утра в Европе подбираясь к отметке $1400 за тысячу кубов. В СМИ все чаще и чаще звучат прогнозы экспертов, что грядущей зимой цены на газ могут уйти выше $3000".

Также Антонов подчеркивает, что до сих пор нет спроса на огромную дивидендную доходность "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти". Первая бумага во вторник вообще упала на полпроцента на информации, что Италия может национализировать НПЗ "Лукойла" на Сицилии. Аналитик ждет роста обеих бумаг ближе к отсечке реестра.

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