Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика России, США, Китая и еврозоны:

- Доклад "Социально-экономическое положение России";

- Индексы деловой активности (PMI) в Китае за ноябрь;

- Отчет по занятости вне сельского хозяйства в США от ADP за ноябрь;

- Количество вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за октябрь;

- ИПЦ еврозоны за ноябрь.

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