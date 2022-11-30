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30 ноября 2022 года 10:22

Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика России, США, Китая и еврозоны:

- Доклад "Социально-экономическое положение России";

- Индексы деловой активности (PMI) в Китае за ноябрь;

- Отчет по занятости вне сельского хозяйства в США от ADP за ноябрь;

- Количество вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за октябрь;

- ИПЦ еврозоны за ноябрь.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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