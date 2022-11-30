Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $85-86/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $85-86 за баррель Brent в среду, поддерживаемые надеждой на действия ОПЕК+ по сокращению добычи, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Февральский фьючерс на Brent торгуется около $85/барр. В фокусе неоднозначная риторика в преддверии встречи ОПЕК+ 4 декабря. Надежды на сокращение добычи пока превалируют, что удерживает нефть от нового снижения. Статистика от Американского института нефти показала сокращение запасов сырой нефти на 7,9 млн барр., запасы бензинов и дистиллятов при этом выросли на 2,9 и 4 млн барр. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. Полагаем, что цены на нефть Brent будут находиться в районе $85-86/барр., поддержанные надеждой на действия ОПЕК+", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.