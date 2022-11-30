Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились по итогам третьей сессии подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average практически не изменился. Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и новости относительно ситуации с ограничениями из-за COVID-19 в Китае. Среди участников рынка усиливаются ожидания, что власти Китая пойдут на смягчение политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это будет способствовать улучшению ситуации в экономике страны, надеются эксперты.

ФРС придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью MarketWatch. По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что рост цен может замедлиться сам по себе. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире". Он полагает, что ставки будут оставаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может произойти в 2024 году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в среду - за исключением японского индикатора. Трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится вечером в среду, а также оценивают статистические данные из Китая и следят за новостями относительно ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране, и масштабных протестов против них. Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

На этом фоне фондовый индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК вырос на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов с 49,2 пункта месяцем ранее - максимальными темпами с апреля, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 49 пунктов. Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:24 МСК прибавляет 1,1%. Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 в среду увеличилось на 0,4%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов терял 0,21%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются утром в среду после роста накануне на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $83,71 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Более активно торгуемый февральский фьючерс подорожал на 0,7%, до $84,84 баррель. Во вторник февральские контракты подорожали 0,4%, до $84,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,77 за баррель, что на 0,73% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на 1,2%, до $78,2 за баррель.

Внимание нефтяного рынка также направлено на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае. Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,78 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,757 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 ноября вырос всего на 0,01% и составил 109,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 818,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,32%), "ГТЛК-001Р-10" (+0,3%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,92%), "РЖД-32" (-0,22%) и "ГТЛК-002Р-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона "зеленых" жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-26 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 7,97% годовых. Ставка купонов будет рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 1-й день календарного месяца соответствующего купона, плюс 0,47% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Техразмещение займа запланировано на 30 ноября.

АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей на уровне 8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 29 ноября. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) планирует 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,3% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,52% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ориентир доходности "социальных" облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей на уровне премии не выше 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,75 года. Сбор заявок на выпуск пройдет 1 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Срок обращения выпуска - 2,75 года. Предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 9 декабря.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) 2 декабря проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении составит 1,4 млн рублей.

ПАО "НГК "Славнефть" приобрело в рамках оферты 9 млн 998 тыс. 665 облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 99,89% выпуска. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2019 года по ставке 6,7% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в ноябре 2025 года - 8,5% годовых.

Совкомбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 556 тыс. 340 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 9,9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 15,6% выпуска. Совкомбанк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9% годовых (с учетом досрочных погашений объем на текущий момент составляет 9,967 млрд рублей). Ставка текущего купона - 9% годовых, купоны квартальные.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по биржевым облигациям серий 002Р-01 и 002Р-02, а также коммерческим бондам серий КО-01 и КО-03. Период предъявления облигаций к оферте 9-15 декабря. Дата приобретения - 16 декабря. Количество приобретаемых бумаг серии 002Р-01 составит не более 4 млн 558 тыс. 793 штук, серии 002Р-02 - не более 385 тыс. 016 штук, серии КО-01 - не более 4 млн 818 тыс. 275 штук, серии КО-03 - не более 510 тыс. 660 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной (непогашенной номинальной) стоимости. Компания разместила 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Ставка текущего купона - 9,15% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4,1 млрд рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка текущего купона - 9,4% годовых. С учетом амортизации и частично-досрочных погашений выпусков ранее в обращении остается на текущий момент 28,5 млрд рублей по выпуску 002Р-01 и 2,4 млрд рублей по выпуску 002Р-02. Семилетние коммерческие бонды обеих серий были размещены в 2021 году в пользу ВТБ (MOEX: VTBR). Объем серии КО-01 с учетом амортизации на данный момент составляет 30,9 млрд рублей, серии КО-02 - 3,3 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпускам - 9,75% годовых.

АО "Ситиматик" (до переименования в апреле 2021 года - АО "Управление отходами") увеличило срок обращения выпуска облигаций 2-й серии с 10,5 лет до 22 лет. Новой датой погашения выпуска станет 20 декабря 2036 года. В результате количество купонов увеличивается с шести до 18-ти. Ставка 6-18-го купонов будет рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны годовые. Кроме того, изменяется дата, с которой возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента - он имеет право принять решение о досрочном погашении в дату окончания 2-17-го купонных периодов. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. С учетом амортизации объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 1,46 млрд рублей. Ставка текущего 5-го купона - 8,3% годовых.