Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в диапазоне 2185-2200п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, сдержанным приростом не более чем на 0,6%, в диапазоне 2185-2200 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением. Позднее он способен превысить ближайший значимый уровень 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2230 пунктов", - указывает аналитик в обзоре.

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