Вероятна консолидация на фондовом рынке РФ в среду - "Открытие Инвестиции"

Вероятна консолидация на российском фондовом рынке в течение торговой сессии в среду, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешний фон нельзя назвать однозначно негативным. Статистика по Китаю за ноябрь оказалась удручающей, но это также говорит о высокой вероятности новых стимулирующих мер. Беспорядки в ряде ключевых городов КНР пока связаны лишь с недовольством карантинных мер, а не политикой. На рынке нефти противоречивые сигналы о будущих действиях ОПЕК+, но непреложным фактом является дальнейшее активное сокращение коммерческих запасов в США. Соответственно, текущая просадка котировок может быть очередным низким стартом для рождественского ралли нефти, которое случается чаще, чем ралли на рынке акций, - отмечает Кочетков в комментарии. - От российского рынка ждем еще одного дня консолидации, так как ситуация в китайской экономике пока не позволяет уверенно говорить о росте будущей внешней выручке российских экспортеров".

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