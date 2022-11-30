Краткосрочные перспективы рынка акций РФ преимущественно нейтральны - BCS Express

Ближайшие перспективы российского рынка акций остаются преимущественно нейтральными, сообщается в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Ждем разрешения ситуации с потолком цен на нефть и вступления эмбарго ЕС (следим за Urals).Кроме того, в центре внимания заседание мониторингового комитета ОПЕК+, назначенное на 4 декабря. Индекс Мосбиржи стоит на месте. Внутридневная амплитуда колебаний во вторник составила всего лишь 13 пунктов или 0,6%. Это минимальная волатильность в течение сессии для текущего года. Техническая картина при таких движениях, естественно, никак не меняется. Рынок продолжает оставаться в боковике. Отмечу важный момент: как правило, чем дольше продолжается движение в боковом диапазоне, тем сильнее может быть пробойный импульс. Поэтому предлагаем внимательно следить за границами действующего коридора. Они расположены на 2080-2120 пунктах снизу и на 2250 пунктах сверху", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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