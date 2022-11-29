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29 ноября 2022 года 17:52
Вероятно продолжение роста котировок акций Bilibili в ближайшее время - BCS Express
Вероятно продолжение восходящей динамики котировок акций Bilibili Inc. в ближайшее время с достижением уровня сопротивления на 126 гонконгских долларах (HKD) - сильные квартальные показатели (3К22) с быстрорастущей базой пользователей привлекли интерес покупателей, отмечает эксперт BCS Express Евгений Калянов. Прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет HKD136, что предполагает потенциал роста 38% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BILIBILI-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.29 ноября 2022 года 14:57
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.29 ноября 2022 года 14:32
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.29 ноября 2022 года 13:49
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.29 ноября 2022 года 13:24
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