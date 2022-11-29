Цена акций Яндекса в целом сохраняет значительный потенциал роста - Инвестбанк Синара

Котировки акций "Яндекса" в целом сохраняют значительный потенциал роста (прогнозная стоимость - 3600 рублей за штуку), но не без рисков, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"Яндекс" сообщил, что совет директоров приступил к изучению вариантов реорганизации, которая предполагает в том числе разделение российского и зарубежного бизнесов, выделение российского бизнеса из Yandex N.V. (именно эта компания является эмитентом обращающихся на бирже бумаг). Процесс находится на самых ранних стадиях, и информации пока крайне мало, что, видимо, и породило опасения участников рынка по поводу возможного размытия долей. Мы полагаем, что в базовом сценарии эмитент не ущемит права миноритарных акционеров, и последние сохранят свое участие в наиболее ценных направлениях. Оставляем без изменения целевую цену по акциям на уровне 3600 рублей за штуку, а в падении котировок в последние сессии видим хорошую возможность для покупки. Следует, однако, отметить, что пока компания не внесет больше ясности, повышенная волатильность, скорее всего, сохранится", - пишет эксперт в обзоре.

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