"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "РусГидро", сообщается в аналитическом материале эксперта Евгении Нестеренко.

"РусГидро торгуется сейчас на уровнях чуть выше среднего за последние пять лет. Динамика котировок акций компании полностью соответствовала своему статусу защитного актива, так как с начала текущего года цена прибавила 2% по сравнению с падением индекса Мосбиржи примерно на 40%. Отчасти такой результат обусловлен ростом доли "РУСАЛа" в структуре акционеров Группы. Так как компания действует на Дальнем Востоке, ее стоимость сейчас отчасти определяется будущей инвестиционной программой и возможным эффектом для дивидендной политики и свободного денежного потока вплоть до 2027 года. На данный момент наша оценка справедливой стоимости компании предполагает наличие потенциала роста котировок менее чем на 19% в ближайшие 12 месяцев", - пишет аналитик.

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