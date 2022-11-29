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Главная / Мнения аналитиков / "Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции РусГидро
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29 ноября 2022 года 16:21
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции РусГидро
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "РусГидро", сообщается в аналитическом материале эксперта Евгении Нестеренко. "РусГидро торгуется сейчас на уровнях чуть выше среднего за последние пять лет. Динамика котировок акций компании полностью соответствовала своему статусу защитного актива, так как с начала текущего года цена прибавила 2% по сравнению с падением индекса Мосбиржи примерно на 40%. Отчасти такой результат обусловлен ростом доли "РУСАЛа" в структуре акционеров Группы. Так как компания действует на Дальнем Востоке, ее стоимость сейчас отчасти определяется будущей инвестиционной программой и возможным эффектом для дивидендной политики и свободного денежного потока вплоть до 2027 года. На данный момент наша оценка справедливой стоимости компании предполагает наличие потенциала роста котировок менее чем на 19% в ближайшие 12 месяцев", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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