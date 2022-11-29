Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для ADR Pinduoduo

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для бумаг (ADR) китайской торговой платформы Pinduoduo с прогнозной стоимостью $50 за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы полагаем, что Pinduoduo не удастся сохранить показанные в 3К22 высокие темпы роста выручки и рентабельности в 4К22, поскольку ряд клиентов компании, в частности в сельском хозяйстве, столкнулся с замедлением сроков реализации проектов и сокращением инвестиций в их бизнесы в 4К22. Ситуация может усугубиться протестами и ростом числа заболевших COVID-19", - отмечает аналитик Ирина Фомкина.

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