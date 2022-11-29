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29 ноября 2022 года 15:48

Рубль днем дорожает к доллару и евро на фоне растущей нефти и улучшения аппетита к риску на внешних рынках

Москва. 29 ноября. Доллар США и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно дорожает к бивалютной корзине на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 60,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,28 руб./EUR1, подешевев на 57,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,7 копейки - до 61,96 рубля. Курс китайского юаня вырос на 2,3 копейки - до 8,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дорожает к доллару и евро на дневных торгах после снижения в понедельник. Накануне рынки крайне негативно отреагировали на новости о новых вспышках COVID-19 в Китае и мерах властей, предпринимаемых в рамках политики "нулевой терпимости", однако новости, что китайские власти планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения, привели к улучшению отношения инвесторов к риску и росту цен на нефть на торгах во вторник.

Эксперты считают, что такая мера, как вакцинация, может оказаться ключевой для снятия антиковидных ограничений. Кроме того, рынок ожидает, что массовые акции протеста в городах КНР, наблюдавшиеся в понедельник, могут побудить власти к смягчению уже введенных ограничений.

Рынки также анализируют свежие заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в плане прогнозов дальнейшей монетарной политики.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times."С учетом того, что мы начинаем продвигаться в сторону ограничительного уровня ставок, у нас есть возможность замедлить темпы повышений и оценить последствия", - отметила она.

Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила также Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в свою очередь считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года для того, чтобы эффективно побороть инфляцию. "Я думаю, что нам необходимо держаться на этом уровне (выше 5% - ИФ) на протяжении всего 2023 года", - заявил Баллард в интервью MarketWatch.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в своем выступлении также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире".

Он предупредил, что действия ФРС по сдерживанию темпов роста потребительских цен могут привести к повышению уровня безработицы до 5% в следующем году. По мнению Уильямса, ставки будут удерживаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может последовать в 2024 году.

Подъем цен на нефть ускорился во вторник в ожидании заседания ОПЕК+. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 3,07% - до $85,74 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,59% - до $79,24 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,5%, WTI - на 1,3%, хотя в ходе торгов падение превышало 3%, и оба сорта опускались до почти годовых минимумов. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР и оказать давление на темпы роста экономики и спроса на топливо в стране.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Кроме того рынок следит за переговорами относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые государства сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Дискуссия по введению "ценового потолка" на российскую нефть не закончена, поскольку очевидны разногласия среди тех, кто его вводит, сообщил Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Он отметил, что ранее западные страны ввели ряд "необдуманных санкционных решений" в отношении нескольких крупных производителей энергоресурсов, в том и числе, и России. "Все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей, инвестиций в отрасль - и не только нефтяную. Это может коснуться любого биржевого товара, по которому западным странам в дальнейшем захочется вводить свои правила", - добавил вице-премьер.

Россия считает неприемлемым обсуждаемый потолок цен на российскую нефть, намерена работать только на рыночных условиях, также сообщил журналистам Новак в кулуарах бизнес-форума. "У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку", - сказал он.

Экспорт нефти из России в Китай по итогам января-октября 2022 года вырос на 9,5% год к году - до почти 72 млн т, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин в ходе бизнес-форума в Москве.

"Роснефть" является основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая примерно 7% китайского рынка в данном сырье. Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября увеличился на 9,5% - до почти 72 млн тонн. Это чуть меньше, чем поставки в КНР из Саудовской Аравии, 73,8 млн - их результат", - сказал он.

"Рубль в понедельник устойчиво слабел и подешевел до 61,2 за доллар. Основная причина - снижение цен на нефть Brent и особенно Urals (по данным СМИ, котировки Urals приблизились к $52 за баррель). Однако вечером цены на нефть начали восстанавливаться после сообщений о том, что члены ОПЕК+ рассмотрят возможность сокращения добычи. На этом фоне рубль сегодня стабилизировался в диапазоне 61-61,2 за доллар. Если позитивная динамика цен на нефть сохранится, то рубль сегодня сможет закрепиться около 61. На глобальном рынке в центре внимания будут данные по потребительской инфляции в Германии за ноябрь", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"В понедельник рубль ослабел - по итогам дня курс пары "доллар-рубль" вырос на 1,2% до 61,23 руб./$1. Снижавшиеся до январских минимумов цены на нефть и окончательное завершение ноябрьского налогового периода обосновали вчерашнее ослабление рубля. Нефтяные цены, впрочем, восстанавливаются, валюты EM преимущественно укрепляются. Для курса пары "доллар-рубль" пока актуальным остается диапазон в 60,5-61,5 руб./$1, но при возобновлении падения нефтяных цен курс может протестировать верхнюю границу этого диапазона", - говорят аналитики банки "Санкт-Петербург".

Банк России во вторник, 29 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 539,3 млрд рублей (при лимите 3,3 трлн рублей и спросе 2 трлн 539,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 ноября, банки разместили 1 трлн 663,3 млрд рублей (при лимите 2,86 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,24% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,72% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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