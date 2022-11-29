"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Intel с целью $25,5

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Intel Corp. с целью $25,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,24%, стоп-приказ: $30, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Intel не смогла предложить рынку новых аргументов в пользу роста акционерной стоимости по результатам III квартала, став "жертвой" продолжающегося глобального снижения продаж ПК, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цене бумаги не удалось закрепиться выше уровня $30. Возможно нисходящее движение к нижней границе коридора с целью $25,5. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $30 риск на портфель составит 0,22%", - указывают в "Финаме".

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