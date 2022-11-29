Вероятна повышенная волатильность на рынках цветных металлов в ближайшее время - Sber CIB

Вероятна повышенная волатильность на рынках цветных металлов в ближайшее время, полагает аналитик Sber CIB Анна Пильгунова.

Риторика властей Китая в отношении COVID-19 вызвала резкий скачок цен на цветные металлы во вторник утром. "Судя по динамике на рынке цветных металлов, инвесторы более склонны ожидать смягчения антиковидных мер, - отмечает аналитик. - Утром во вторник эти ожидания в определенной степени оправдались: было объявлено, что политика "нулевой терпимости" к коронавирусу в КНР сохраняется, но центральный аппарат рекомендовал властям на местах применять более точечные меры. На этом фоне медь в начале торгов подорожала до $8100/т, алюминий - до $2400/т. Во вторник инвесторы будут анализировать появившиеся в течение дня новости, что приведет к высокой волатильности на рынках цветных металлов. Помимо этого, в США выйдут индекс цен на жилье и индекс доверия потребителей, а в Китае - официальный индекс PMI для производственного сектора за ноябрь".

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