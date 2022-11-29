Котировки нефтяных фьючерсов могут завершить торги вторника выше уровня $83/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут завершить торги вторника выше уровня $83 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" .

"Фьючерсы Brent в понедельник в моменте опускались к $80,6/барр., тем не менее по итогам понедельника фьючерсы Brent снизились лишь на 0,53% до $83,2/барр., а во вторник они торгуются уже вблизи $85/барр., - отмечается в комментарии. - Поддержку ценам оказали сообщения о возможном дальнейшем снижении квот по добыче на заседании ОПЕК+ на выходных. Росту котировок способствует и ситуация с потолком цен на российскую нефть - официальное соглашение пока не достигнуто, но в последних сообщениях СМИ говорится о возможном потолке на уровне в $62/барр., что усиливает риски прекращения российских поставок".

Дальнейшая динамика нефтяных цен, по мнению экспертов банка, продолжит определяться сообщениями относительно исходов встречи ОПЕК+ и процесса принятия ценового потолка на российскую нефть. В целом, учитывая ослабление волнений в Китае, фьючерсы Brent день могут закончить торги вторника выше $83/барр., полагают аналитики.

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