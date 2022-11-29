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29 ноября 2022 года 11:45

Рынок акций РФ утром превысил 2180п по индексу Мосбиржи на фоне улучшения внешних настроений

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешних настроений - отскочила вверх нефть и развернулись индексы в Азии на новостях из Китая. Индекс Мосбиржи превысил 2180 пунктов во главе с бумагами металлургических компаний.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2182,22 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1123,12 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 61,2 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Московской биржи" (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,1%).

Российские компании готовы представить предложения Китаю по всем ключевым направлениям энергетического сотрудничества (газ, нефть, уголь, электроэнергия, атом), заявил ответственный секретарь президентской Комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

По его словам, экспорт нефти из РФ в Китай по итогам января-октября вырос на 9,5% год к году - до почти 72 млн тонн. В перспективе объемы поставок СПГ из России в КНР могут стать сопоставимыми с поставками по трубе, отметил Сечин.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок остается в боковой формации, которая может продолжиться до конца года. Нефтяной рынок несколько оживился в преддверии заседания ОПЕК+ 4 декабря, на котором, по слухам, может обсуждаться дополнительное сокращение добычи. Для глобальных инвесторов в фокусе на этой неделе будут данные по американскому рынку труда и темпам роста ВВП США.

Европе нужна теплая зима, чтобы дожить до весны без острого дефицита газа. Теплая осень помогла европейскому рынку, но теперь наступили холода. В этой связи можно ожидать, что в ближайшие недели цены на газ останутся на очень высоком уровне, отмечают эксперты БКС.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в Китае на выходных прошли протесты против введения строгих COVID-ограничений, и теперь участники рынка не уверены, будет ли Пекин вводить жесткие локдауны, чтобы справиться с новой вспышкой COVID-19. Если власти пойдут на ужесточение карантинов, то это неминуемо приведет к падению спроса на промышленные товары со стороны второй экономики мира.

Тем временем, результаты прошедшего в США "киберпонедельника" оказались значительной лучше, чем "Черной пятницы". По предварительным данным, продажи составили $11,6 млрд, что на 8,5% выше показателя прошлого года.

Настроения на мировых площадках во вторник улучшились, активно восстанавливаются рынки в Азии на фоне слухов об отмене политики "COVID-Zero" в Китае. При этом фьючерсы на S&P 500 демонстрируют скромную динамику из-за выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда, который сообщил, что, вероятно, рынки на данный момент слишком оптимистичны в отношении действий ФРС.

На фоне частичного улучшения внешнего фона индекс МосБиржи может отыграть часть потерь, вернувшись в верхнюю часть диапазона 2150-2200 пунктов. Впрочем, возвращения к уверенному росту ожидать пока не приходится, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых площадках улучшились после сообщений СМИ о возможном смягчении антиковидных мер в Китае, а также вероятности более объемного сокращения нефтедобычи ОПЕК+ по итогам заседания 4 декабря.

Недавние заявления некоторых представителей ФРС стали чуть более жесткими и предвещают сохранение процентных ставок на высоком уровне как в 2023, так и в 2024 году.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть Brent отскочила к $85 за баррель на фоне появления новостей в СМИ, что ОПЕК+ в конце недели может принять решение сократить добычу. Однако техническая картина по нефти остается плохой, наметившийся во второй половине ноября нисходящий тренд пока остается в силе, полагает эксперт.

Тем не менее, рынок акций РФ отскакивает вверх вслед за подорожавшей нефтью. Пока не будет принято решение по параметрам "потолка" цен на российскую нефть, а сейчас обсуждается цена в $62 за баррель, и свой вердикт не озвучит ОПЕК+, российская нефтянка будет уязвима. С другой стороны, огромная дивидендная доходность и приближение сроков отсечки реестров по "ЛУКОЙЛу" и "Газпром нефти" не даст бумагам сектора сильно падать и может в любое время спровоцировать ралли в этих двух акциях, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 1,5-1,6% во главе с Nasdaq из-за снижения аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times. Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила также Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Джеймс Баллард, в свою очередь, считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года, для того, чтобы эффективно побороть инфляцию.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации ряда важных показателей, включая пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также данные о состоянии рынка труда в ноябре.

Между тем, во вторник выросли индексы акций в Азии за исключением просевшей на статистике Японии (японский Nikkei 225 потерял 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 2,3%, гонконгский Hang Seng растет на 5,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Розничные продажи в Японии в октябре выросли по итогам восьмого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились по сравнению с сентябрем и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности, розничные продажи в октябре выросли на 4,3% в годовом выражении после роста в сентябре на 4,8%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5%. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 0,2% после подъема на 1,5% в сентябре.

Безработица в Японии в октябре осталась на уровне 2,6%, тогда как аналитики ожидали ее сокращения до 2,5%.

Рынки Китая и Гонконга выросли вслед за скачком котировок акций девелоперов после смягчения ограничений для сектора накануне. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила в понедельник об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A. Такое решение было принято, чтобы поддержать "стабильное и устойчивое" развитие сектора, отметила CSRC.

Поддержку китайскому рынку также оказывают усиливающиеся ожидания трейдеров, что Пекин пойдет на смягчение карантинных ограничений после массовых протестов в стране в минувшие выходные.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вверх после падения накануне до минимумов почти за год. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,81 за баррель (+2% и -0,5% в понедельник), январская цена WTI - $78,56 за баррель (+1,7% и -1,3% накануне).

В ходе торгов в понедельник Brent падала до минимума с января, а WTI - до самой низкой отметки с декабря прошлого года, по данным Dow Jones Market Data. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Однако затем на рынок после долгих выходных вернулись американские трейдеры, и цены на нефть отошли от сессионных минимумов.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря, и на переговоры относительно введения "потолка" цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые страны сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+10%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,7%, до 0,1732 рубля).

Совет директоров "МРСК Урала" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 года из расчета 0,01893 рубля на акцию, отсечка реестра 8 января 2023 года, говорится в сообщении компании.

Подешевели бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-7,5% и -5,7% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-1,4%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,4%) и ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 4,42 млрд рублей (из них 1,08 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 867,03 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 506,68 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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